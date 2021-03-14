الحرس الديواني يحجز كميات من فواضل النحاس و السجائر المهربة بقيمة 218 ألف دينار

حجزت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد، صباح اليوم الأحد، 1210 كلغ من فواضل النحاس محملة على متن شاحنة خفيفة ذات ترقيم تونسي.

وأكدت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ أصدرته، تحرير محضر في المحجوز بقيمة تناهز 52 ألف دينار إثر مطاردة السيارة المذكورة على مستوى منطقة “الحنية” وايقافها بعد رفض سائقها الامتثال لاشارة أعوان الديوانة.

وحجزت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني برمادة (ولاية تطاوين) 20 ألف علبة سجائر مهربة أجنبية المصدر محملة على شاحنة رباعية الدفع تحمل ترقيما منجميا مفتعلا، وذلك اثر عملية مطاردة بالمنطقة الصحراوية القريبة من جهة “رمثة” بولاية تطاوين.

وأشارت الادارة العامة للديوانة، وفق البلاغ ذاته، الى تحرير محضر حجز في الغرض بقيمة جملية بلغت 126 ألف دينار.

وحجزت فرقة الحرس الديواني بصفاقس كمية من السجائر المهربة محملة على متن سيارة خفيفة مخفية داخل حقائب سفر. وقدرت قيمة المحضر بنحو 40 ألف دينار.