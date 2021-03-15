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رئاسة الجمهورية: البنك الدولي يمنح 300 مليون دولار لفائدة مليون عائلة تونسية..

2021/03/15 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 15 مارس 2021 بقصر قرطاج السيد فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
وتناول اللقاء الوضع المالي والاقتصادي في تونس وسبل دعم بلادنا لتجاوز الصعوبات التي تمر بها.

وذكّر رئيس الدولة بالمسار المتعثر لعملية استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، مجددا حرصه على بذل كل الجهود الممكنة حتى يستعيد الشعب التونسي كافة حقوقه.
وقد عبر السيد فريد بلحاج، في هذا السياق، عن استعداد البنك الدولي لمساعدة تونس على استرجاع هذه الأموال بوضع خبراته في هذا المجال على ذمة بلادنا، خاصة وأن للبنك تجارب مماثلة بهذا الخصوص.

كما أعرب عن جاهزية البنك الدولي لدعم مجهودات الدولة في مجال مقاومة الفقر، معلنا في هذا الإطار عن رصد البنك لمبلغ 300 مليون دولار لفائدة نحو مليون عائلة تونسية، وذلك ضمن برنامج اجتماعي سيكون تحت إشراف رئيس الجمهورية.

وتم التطرق خلال اللقاء أيضا إلى مشروع المدينة الطبية “الأغالبة” بالقيروان، حيث أكد رئيس الجمهورية على أهمية هذا المشروع الذي سيوفر خمسين ألف موطن شغل ومن شأنه أن يستقطب عديد المستثمرين في مجالات مختلفة. وقد أكد السيد فريد بلحاج استعداد البنك الدولي للمساهمة في إنجاز الدراسات اللازمة لمختلف مكونات هذا المشروع الضخم.

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