بورصة تونس تختتم حصة الاثنين على شبه استقرار

وسط حجم تبادل جملي بقيمة 9ر2 مليون دينار (م د)، اختتمت بورصة تونس معاملات، الإثنين، على شبه استقرار ليدرك مؤشرها المرجعي “توننداكس” مستوى 57ر6828 نقطة، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وحقق سهم شركة المغرب الدولي للإشهار أعلى مردود، دون تسجيل مبادلات على السهم، الّذي ارتفع سعره بنسبة 6ر3 بالمائة (290ر0 دينار).

وارتفع سهم الشركة التونسيّة للبنك بنسبة 3 بالمائة (080ر3 د). وتقدّر نسبة تراجع آداء السهم منذ بداية سنة 2021 ب8 بالمائة.

وتكبد، في المقابل، سهم المعامل الآلية بالساحل أعلى الخسائر ليتقلص سعره بنسبة 7ر5 بالمائة (160ر1 د) وسط معاملات لم يتجاوز حجمها 12 ألف دينار.

وتراجعت قيمة سهم الصناعات الكيميائية للفليور بنسبة 5ر3 بالمائة (200ر77 د) مع حجم تبادل ناهز 24 ألف دينار.

وتصدر سهم اسمنت قرطاج قائمة الأسهم الأكثر تداولا، خلال الحصّة ذاتها، ليستحوذ على حجم تبادل في حدود 553 ألف دينار (أي حوالي 19 بالمائة من الحجم الجملي للمبادلات)، بينما بلغ سعر السهم الواحد 070ر2 د مسجلا بذلك زيادة بنحو 5ر1 بالمائة.