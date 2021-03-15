البريد التونسي يصدر الثلاثاء طوابع بريدية لبعض أعمال الفنانة التشكيلية صفية فرحات

يصدر البريد التونسي، غدا الثلاثاء 16 مارس 2021، سلسلة من ثلاثة طوابع بريدية مجمّعة تمّ تخصيصها لعينة من أعمال الفنانة التشكيلية، صفية فرحات، في مجال النسيج الفني المعاصر.

وأوضح البريد التونسي، في بلاغ أصدره، الاثنين، ان إصدار هذه الطوابع يندرج في إطار تكريم كبار الفنانين البارزين في تونس والتعريف بأعمالهم وإسهاماتهم القيّمة في إثراء الحياة الثقافية والفنية في البلاد.

وتعرض هذه الطـوابع البريدية والمنتوجات المتصلة به للبيع ابتداء من غد، الثلاثاء، بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤها عن بعد عبر الأنترنات من خلال النفاذ إلى موقع www.e-stamps.poste.tn.