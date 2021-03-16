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تفاصيل العثور على جثّة شاب في غابة عين دراهم

2021/03/16 أخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تم ليلة البارحة العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 17 سنة في أحد المخيمات الخاصة بغابات عين دراهم.

وبحضور ممثل عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، تمت معاينة الجثة ورفعها ونقلها نحو المستشفى الجهوي بجندوبة لعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة التي بدت غامضة ومسترابة.

وبالتوازي مع ذلك، أذنت النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة بفتح تحقيق في الحادثة لمعرفة أسباب الوفاة، وتعهدت به فرقة الأبحاث العدلية التابعة لمنطقة الحرس الوطني بطبرقة.

يذكر أن الشاب الهالك أصيل تونس العاصمة قدم رفقة مجموعة من الشباب بمناسبة العطلة المدرسية من أجل التخييم في أحد المخيمات الخاصة وقد تم العثور على جثته داخل خيمته وفق موزاييك أف أم.

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