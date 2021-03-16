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على خلفية حادثة المطار: الهاروني يدعو لرفع ”S17” ولعدم إستعمال مصطلح الحصانة لتبرير أي تجاوز

2021/03/16 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

دعا رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، الى رفع إجراء”S17″ ، مؤكدا ان القضاء وحده المخول له منع السفر .

وقال الهاروني اليوم الثلاثاء في تصريح لاذاعة شمس اف ام تعقيبا منه على أحداث الأمس في مطار تونس قرطاج بين نواب من إئتلاف الكرامة والنقابات الأمنية، إن “النائب لديه الحصانة والأمني لديه الحصانة ولا يجب أن يستعمل مصطلح الحصانة لتبرير اي تجاوز”.

وأفاد بان “تلك المشاهد لا تليق بتونس وهو مشهد لا يمثل تونس”، داعا للتحقيق لتحميل المسؤوليات ولمعالجة عدد من القضايا المتعلقة بالحريات وعد السماح بالتجاوزارت والإعتداءات، وفق تعبيره.

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