اثر حادثة مطار تونس قرطاج: نائب يسحب توقيعه من مطالب جواز السفر الديبلوماسي

أعلن النائب عن تحيا تونس حسين جنيّح، أنه قرّر سحب إمضائه من مقترح يتعلق بإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر عدد 2020/13، الذي تم إيداعه بمكتب الضبط يوم 10 فيفري 2020.

وذكر جنيّح في مراسلته إلى رئيس مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، أن ذلك يعود إلى أن “عددا من النواب لا يمكن ائتمانهم على مسؤولية حمل جواز سفر ديبلوماسي خاصة بعد ما اقترفوه ليلة البارحة في مطار تونس قرطاج الدولي من تجاوزات خطيرة تمس من الأمن القومي وهيبة الدولة”.

وتُضاف حسب المقترح، إلى القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر الأحكام التالية:

الفصل 9 مكرر:

يُسند لكلّ عضو مجلس نواب الشعب مباشر جواز سفر ديبلوماسي مجانا من قبل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية.

لا يخضع تجديد جواز السفر الديبلوماسي المُسلّم لعضو مجلس نواب الشعب إلا لشرط المُباشرة.

تنطبق على جواز السفر الديبلوماسي المسلّم لعضو مجلس نواب الشعب المباشر الأحكام الواردة بالأمر المُشار إليه بالفصل 11 (جديد) من هذا القانون المتعلّقة بالسحب.