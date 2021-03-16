مرصد سلامة المرور : نهاية الاسبوع الماضي 7 قتلى و17 جريحا نتيجة حوادث المرور

بعد تعليق عدد من الدول استخدامه جراء تسببه في جلطات دموية: وزير الصحة يعلق على اقتناء تونس للقاح استرازينيكا..

عاجل: ارتفاع عدد الاصابات بالسلالة البريطانيّة لكورونا في هذه المناطق

عاجل: تسجيل 30 اصابة بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا بهذه الولايات..

اثر حادثة مطار تونس قرطاج: نائب يسحب توقيعه من مطالب جواز السفر الديبلوماسي

2021/03/16 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أعلن النائب عن تحيا تونس حسين جنيّح، أنه قرّر سحب إمضائه من مقترح يتعلق بإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر عدد 2020/13، الذي تم إيداعه بمكتب الضبط يوم 10 فيفري 2020.

وذكر جنيّح في مراسلته إلى رئيس مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، أن ذلك يعود إلى أن “عددا من النواب لا يمكن ائتمانهم على مسؤولية حمل جواز سفر ديبلوماسي خاصة بعد ما اقترفوه ليلة البارحة في مطار تونس قرطاج الدولي من تجاوزات خطيرة تمس من الأمن القومي وهيبة الدولة”.

وتُضاف حسب المقترح، إلى القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر الأحكام التالية:

الفصل 9 مكرر:

يُسند لكلّ عضو مجلس نواب الشعب مباشر جواز سفر ديبلوماسي مجانا من قبل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية.

لا يخضع تجديد جواز السفر الديبلوماسي المُسلّم لعضو مجلس نواب الشعب إلا لشرط المُباشرة.

تنطبق على جواز السفر الديبلوماسي المسلّم لعضو مجلس نواب الشعب المباشر الأحكام الواردة بالأمر المُشار إليه بالفصل 11 (جديد) من هذا القانون المتعلّقة بالسحب.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn