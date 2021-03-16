منوبة: تسجيل 7وفيات جراء كورونا،من بينهم امرأة وجنينها ووالدتها

ارتفع عدد حالات الوفيات جراء فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى 316 حالة بولاية منوبة، بعد تسجيل سبعة حالات وفاة اليوم، وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة.

وتعلقت حالات الوفاة المسجلة اليوم بثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بالدندان، تضم مسنة بالغة من العمر 77 عاما وابنتها التي توفيت بعد إنجابها بمستشفى شارنيكول، وجنينها الذي ولد ميتا، وثبت إصابته أيضا بفيروس كورونا بعد إخضاعه للاختبار بمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى وسيلة بورقيبة بالعاصمة.

وقد تعهدت بلدية الدندان بدفن المسنة والحفيد الجنين، في انتظار تشييع جثمان الأم غدا. كما تولت وفق البروتوكول الصحي الخاص بدفن الموتى، دفن مسنة في ال63 سنة من عمرها بعد وفاتها جراء الكورونا.

كما سجلت معتمدية منوبة حالة وفاة مسن يفوق عمره ال70 عاما، توفي جراء فيروس كورونا، بعد إيوائه بقسم الكوفيد بمعهد القصاب منذ أيام.

هذا وتعلقت بقية حالات الوفيات بمسنة في ال77 من عمرها توفيت بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة، أصيلة طبربة، ومسن بالغ من العمر 63 سنة، أصيل منطقة بجاوة بوادي الليل، توفي في مستشفى شارل نيكول بعد إصابته بفيروس كورونا.

يُذكر أنّ الجهة سجلت اليوم الثلاثاء 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد المصابين بها منذ بداية الجائحة إلى اليوم، 8264 إصابة مؤكدة بالفيروس، و7621 حالة شفاء، فيما لاتزال 339 حالة نشيطة، منها 07 حالات إيواء جماعي.