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القصرين: حجز أكثر من 7 أطنان من المواد الغذائية المدّعمة كانت ستوزع خارج المسالك المنظمة

2021/03/16 أخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكن أعوان المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين، اليوم الثلاثاء، بالشراكة مع المصالح الديوانية ووحدات حرس المرور، من حجز 7.313 طنا من المواد المدعمة بقيمة 5474.310 دينار (عجين غذائي + سميد غذائي + فرينة) من أجل القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية، بتحرير فواتير غير مطابقة للواقع، وفق المديرة الجهوية للتجارة بالقصرين، سامية البريكي.

وبينت البريكي في تصريح ل”وات”، أن هذه العملية تأتي في إطار العمل بمقتضيات المنشور المرجعي لتأطير العمل الرقابي خلال الفترة السابقة لشهر رمضان المقبل، خاصة التصدّي لكل أشكال التوزيع خارج المسالك القانونية للمواد المدعمة، مما يثقل كاهل الصندوق العام للتعويض، موضحة أنه ستتم إعادة ضخ الكميات المحجوزة بالمسالك القانونية وتأمين ثمنها في الخزينة العامة للدولة.

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