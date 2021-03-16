رابطة ابطال افريقيا – الوداد المغربي يتاهل الى ربع النهائي بتعادله مع حوريا الغيني

تاهل الوداد الرياضي المغربي الى الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم بتعادله مع مضيفه حوريا الغيني بلا اهداف يوم الثلاثاء في كوناكري لحساب الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات.

وعزز الوداد صدارته للمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط بفارق 5 نقاط عن صاحبي المركز الثاني حوريا وكايزر تشيفز الجنوب افريقي الذي تعادل بدوره في لواندا بلا اهداف مع مضيفه بيترو اتليتيكو الانغولي متذيل الترتيب بنقطة واحدة.

وستكون الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات حاسمة في تحديد هوية الفريق الثاني الذي سيتاهل من هذه المجموعة باعتبارها ستضع وجها لوجه حوريا وكايزر تشيفز في كوناكري.