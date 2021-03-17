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سيدي بوزيد : 70 إطارا وعونا صحّيا من ضمن 700 في الجهة تلقّوا التطعيم ضد فيروس “كورونا”

2021/03/17 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

بلغ عدد الذين تلقوا جرعة تلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد 70 فردا من العاملين في قطاع الصحة، وفق ما ذكره المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19” رفيق نصيبي.

وأوضح رفيق نصيبي في تصريح اليوم لــ(وات) أن التلقيح شمل 70 شخصا من بين 700 مسجل في منظومة “ايفاكس” للتمتع بالتلقيح ضد فيروس “كورونا”، وأشار الى عدد العاملين في القطاع الصحي في ولاية سيدي بوزيد يبلغ حوالي 2400 فرد.

وأضاف ان العدد الجملي للمسجلين في ولاية سيدي بوزيد يبلغ حوالي 10 آلاف شخص و”هو رقم ضعيف جدا”، مؤكّدا أن الاقبال على التلقيح “ضئيل” ودعا المواطنين الى المبادرة بالتسجيل عبر الوسائل المتاحة لضمان الوقاية الجماعية من انتشار عدوى المرض.

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