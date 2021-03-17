قفصة: إرتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس “كورونا” إلى 292 وفاة ورصد 9 إصابات جديدة

أودى فيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحياة زوجين من معتمدية الرديف بولاية قفصة، ما يرفع حصيلة الوفيات بالجهة بسبب هذا الوباء منذ بدء إنتشاره في شهر مارس من سنة 2020، إلى 292 وفاة.

وقالت رئيسة لجنة المتابعة واليقظة بالإدارة الجهوية للصحة، وداد زياني، اليوم الاربعاء، لـ(وات)، أن رجلا مُسنّا وزوجته قد تُوفّيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بمستشفى الرّديف بعد إصابتهما بفيروس “كورونا”، وهو ما يرفع إجمالي الوفيات بسبب هذا الفيروس بالرديف إلى 35 وفاة.

وأعلنت، من ناحية أخرى، ذات المسؤولة عن رصد 8 إصابات جديدة بوباء “كورونا” بعد إجراء دفعة من التحاليل المخبرية على عيّنات أشخاص أشتُبه في إصابتهم بهذا الفيروس.

وبحسب آخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس “كورونا” كشفت عنه الادارة الجهوية للصحة بقفصة الإثنين الماضي، ودون إحتساب الإصابات المُعلن عنها اليوم، يبلغ حاليا عدد الأشخاص الذين لازالوا يحملون الفيروس 64 مُصابا، مُوزّعين على كافّة معتمديات الولاية بإستثناء معتمديتي سيدي عيش وقفصة الشمالية، اللتين أصبحتا خاليتين من هذا الفيروس.

ويوجد تقريبا نصف هؤلاء المصابين بمعتمدية قفصة الجنوبية، التي تعدّ حاليا 30 مصابا لازالوا حاملين للفيروس، وهي معتمدية سجّلت أيضا أعلى حصيلة وفيات بسبب هذا الوباء بـ90 وفاة.

وطالت عدوى هذا الفيروس منذ شهر مارس من سنة 2020 وإلى الان حسب نفس التحيين، 4861 شخصا، تُوُفّي من بينهم 292 شخصا وتعافى 4508 آخرين.