زغوان:تسجيل حالة وفاة و11 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت ولاية زغوان اليوم الأربعاء حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” لرجل من منطقة الفحص يبلغ من العمر 76 سنة تم إيواؤه بوحدة الكوفيد بالمستشفى الجهوي بزغوان منذ 10 مارس الجاري، ارتفع على إثرها عدد الوفيات إلى 128 حالة.

وذكر المدير الجهوي للصحة سهيل بالي ل(وات) أن مصالح الصحة تلقت اليوم أيضا 11 تحليلا إيجابيا اثبتت إصابة أصحابها بالفيروس بلغ بموجبها إجمالي الإصابات 3310 حالات منها 77 حالة نشطة

وأشار بالي من جهة أخرى أن عمليات التلقيح ضد الفيروس المخصصة لإطارات وأعوان الصحة بالجهة “تسير بنسق بطيء”، حيث بلغت نسبة التطعيم إلى حدود اليوم 14 فاصل 5 بالمائة، واوضح أن 38 شخصا من جملة 262 مسجلين ، قاموا بعملية التلقيح