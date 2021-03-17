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يوسف الشاهد يشارك في قمّة عالميّة بحضور وفد اسرائيلي: سامي الطاهري يعلّق

2021/03/17 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

اعتبر اليوم الاربعاء الأمين العام المساعــد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري على مشاركة رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد في قمة اقتصادية عالمية بدولة الإمارات العربية المتحدة مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق “سالفيان شالوم ” نوع من التطبيع .

وقال سامي الطاهري ,هي مبادرة قامت بها الامارات وشركائها وتهدف الى جر البلدان الاخرى لمستنقع التطبيع ,ونحن نعتبر المشاركة في مثل هذه المنتديات نوع من التطبيع .

واضاف الطاهري في تصريح لشمس أف أم أن “مشاركة يوسف الشاهد في هذه المبادرة ستنهيه سياسيا بإعتباره خرق الاجماع التونسي”.

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