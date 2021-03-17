ماهر مذيوب يتّهم محمّد عمّار بقيادة جهاز سرّي للتيار الديمقراطي

قال النائب عن حركة النهضة ماهر مذيوب، اليوم الأربعاء 17 مارس 2021، إن ما تضمنه التسريب الصوتي الذي نشره النائب بمجلس نواب الشعب راشد الخياري، يؤكّد أن ”محمد عمار يقود جهازا سريا للتيار الديمقراطي مختص في التجسس على رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس حزب قلب تون نبيل القروي والحكومة”

ودعا النائب ماهر مذيوب، في تصريح لقناة نسمة، الأجهزة القضائية للتدخل في هذه القضية.

وكان النائب راشد الخياري، قد أكّد أن التسجيل الذي نشر بعض أجزائه على موقع فايسبوك، يتضمن اعترافا من محمد عمار بأنه يقوم بتسجيل جميع جلسات راشد الغنوشي ونبيل القروي بمقر البرلمان”.