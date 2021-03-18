الهاتف الذكيّ  OPPO Reno5متوفّر حاليّا في السّوق التونسيّة

أعلنت OPPO عن توفّر هاتفها الذكيّ الجديد Reno5 في السّوق التّونسية، من خلال شبكتها الواسعة من الموزّعين وبائعي الهواتف الجوّالة المنتشرين في جميع أنحاء البلاد وفي وكالات مشغّلي الشبكات العموميّة للاتصالات الشّريكة.

ويتميّز هاتف Reno5 في نسختيه المتطابقتين مع الجيلين الرّابع4G والخامس 5G للاتّصالات بخصائص تكنولوجية فائقة وعالية الأداء. وهو مجهّز بأحدث التّقنيات المتطوّرة للصّور والفيديو المعزّزة بآليّات الذّكاء الاصطناعي (IA) الّتي تمكّن المستخدمين من خوض تجربة استثنائية فريدة من نوعها.

لهاتف Reno5 خاصيّتان اثنتان تجعلانه منتوجا رائدا في مجال التّكنولوجيا: فتقنية Portrait Mixed IA تعتبر أوّل تقنية حديثة تفعّل آليّة الفيديو المزدوج في الهاتف الذكيّ. أمّا تقنية Video Highlight IA فهي تعتمد على الذّكاء الاصطناعي لتحديد وتعديل الضّوء. وتمكّن تقنية الفيديو ultra-nuit مع خوارزميات Live HDR من تأمين جودة الفيديو وإضفاء أروع التّحسينات لجعل الخلفيات المظلمة أكثر إشراقا. كما تتيح الخيارات المتعدّدة للمستخدمين التقاط مقاطع الفيديو وتعديلها وتنزيلها لمشاركتها بسرعة وسهولة على وسائل التّواصل الاجتماعي. أمّا تقنية الشّحن السّريع 50 واط فهي توفّر لمستخدميها شحن البطاريّة بسرعة فائقة وغير مسبوقة. ويعتبر التّصميم الأنيق والجذّاب للهاتف مثالا يحتذى به في عالم الموضة وخاصة بالنّسبة للمؤثرين وأصحاب الذّوق الفنّي الرفيع.

وصرّحت سيرين مزيلم، مديرة علامة OPPO في تونس قائلة “إنّ الهاتف الذكيّ اليوم ليس مجرّد أداة لتسجيل الذّكريات، فهو أيضًا شريك يعزّز طرقنا الخاصّة في سرد القصص الّتي لا تنسى وأهمّ لحظات الحياة الّتي نتقاسمها مع عائلاتنا وأصدقائنا” مضيفة “بفضل تقنية ثوريّة على مستوى الكاميرا يمكّن Reno5 المستخدم من إعادة الحياة للألوان والأضواء بطريقة سحريّة وبأسلوب مميّز مع سهولة التقاط الصّورة أو الفيديو في اللّيل كما في النّهار”.

“حياتك في صورة”

يقدّم هاتفReno5 نظام كاميرا جديد ومستحدث حيث تتواجد كاميرا خلفية بدقة 64 MP أمّا الكاميرا الأماميّة فهي فائقة الوضوح بدقة 44 MP. وقد قامت OPPOبتطوير نظام صور الفيديو Full Dimension Fusion (FDF) الخاصّ بها الّذي أصبح اليوم مصمّم خصّيصا للحصول على تأثيرات فائقة الجودة للفيديو الشّخصي. وتأمل أن يتمكّن المستخدمون من الاستفادة من قدرات الهاتف الجديد لإبراز شخصيّتهم بالطريقة التي يريدونها والتّعبير عن أسلوبهم الخاصّ بالصّورة والفيديو.

وكسائر منتوجات سلسلة Reno التي أصبحت اليوم غنية عن التّعريف عالميّا، يتمتّع Reno5 بأبرز الخصائص التّكنولوجية المميّزة لها. نذكر من أهمّها تقنيات Portrait Couleur IA وVideo Monochrome و fps 960 Intelligent Slow Motion و Night Shine Portrait التي تمثّل مجموعة الأدوات الّتي تخوّل للمستخدم تفجير طاقاته الإبداعية لعرض أسلوبه الفنّي في التقاط الصّور والفيديو.

وفي هاتف Reno5 نجد أيضا تطبيقة SOLOOP من OPPO التي تمكّن من تعديل الفيديو بطريقة جيّدة وسهلة الاستعمال حيث يمكن النّفاذ لهذه الآلية من واجهة الكاميرا ممّا يجعل تعديل وتحسين وتلوين مقاطع الفيديو أمرا بسيطا في غاية السّهولة، إذ يتمّ استخدام قوالب جاهزة عالية الجودة لإضفاء اللّمسات الأخيرة على الفيديو والصّور بحرفيّة عالية.

تصميم نحيف وجذّاب

يعتبر التّصميم الجديد لـهاتف Reno5 خارجا عن المألوف، فهو أنيق وخفيف وسهل الاصطحاب. ويتوفّر الهاتف في لونين Fantasy Silver وStarry Black .

يزن الهاتف 171 غرامًا فقط وسمكه لا يزيد عن 7.8 ملم ويتميّز بطبقة التغليف الحديث COF التي تقلّص من حافة الشّاشة. إضافة إلى ذلك، تمّ دمج آليّة الفتح ببصمات الإصبع بطريقة مخفية في الشّاشة لضمان إلغاء القفل الفوري مع تأمين الحفاظ على البيانات.

شحن سريع 50 واط

من بين الخاصيّات المميّزة للهاتف الذكيّ Reno5 4G اعتماده لتقنية الشّحن السّريع بقدرة 50 واط التي تمكّن من شحن الهاتف إلى حدود 80٪ في 31 دقيقة و100٪ في 48 دقيقة. ويعتبر ذلك تحسّنا هامّا بالمقارنة للجيل السّابق من سلسلة Reno مع الحرص على سلامة عمليّة الشّحن المضمونة بواسطة شهادة نظام الشّحن السّريع الآمن من TÜV Rheinland. وتتيح البطارية الكبيرة التي تبلغ 4310 مللي أمبير في السّاعة للمستخدمين النّاشطين الاستمتاع بالخدمة طوال اليوم. كما يوفر Reno5 أيضًا ذاكرة بسعة8 GO مع ذاكرة صلبة للتخزين بقدرة 128 GO.

سهولة الاستخدام مع تقنيات عديدة مبتكرة

إن الكاميرا الأماميّة التي تبلغ دقتها 44MP في هاتف Reno5 مدعومة بخوارزمية الكشف حيث تمّ العمل على تطويرها عبر أحدث آليات الذكاء الاصطناعي للتفاعلات من دون لمس. أمّا تقنية Smart Message Privacy فهي تقوم بالتعرّف التلقائي في حالة وجود شخص ما يتجسّس على هاتفك وبإخفاء الإشعارات الشخصيّة على الفور. بينما تمكّن تقنية Smart AirControl من الردّ على مكالمة أو كتمها أو تمرير التّطبيقات من خلال إيماءات اليد. وفي الوقت نفسه، تمنع تطبيقةSmart Always-on Display شاشة Reno5 من التعتيم أو إيقاف التّشغيل أثناء استخدام الهاتف الذكي.

وتمّ اعتماد نظام تشغيل ColorOS 11.1 من OPPO للهاتف الذكي Reno5 للحفاظ على خيارات Android 11 المفضلة لدى المستخدمين مع توفير برمجيّات ثريّة عديدة ومتعدّدة لواجهة المستخدم بسرعة ودقة وليونة، تجعلك تتمتع بأحدث تكنولوجيا من دون مضيعة للوقت. أما سرعة الانسياب

للشاشة فتخوّلك من مراجعة بياناتك، مع الحفاظ على سريّة شبه كاملة لمعطياتك وخصوصياتك. كما يوفّر الهاتف ابتكارات جديدة في مجال التّرفية والألعاب يمكن اكتشافها شيئا فشيئا حسب تطلّعات المستخدمين.

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لمحة عن OPPO

OPPO هي علامة عالميّة رائدة للأجهزة الذكية. بدأت OPPO بالسعي الدؤوب نحو التوازن المثالي بين الرضاء الجمالي والتكنولوجيا المبتكرة منذ إطلاقها لهاتفها الذكي الأول – “Smiley Face” – عام 2008. توفّر OPPO اليوم نطاقًا واسعًا من الأجهزة الذكية التي تقودها سلسلة Reno وFind، ونظام تشغيل ColorOS وخدمات الانترنيت مثل OPPO Cloud و OPPO+. وتعمل OPPO في أكثر من 40 دولة ومنطقة، مع 6 منشآت بحث و4 مراكز بحث وتطوير حول العالم ومركز تصميم دولي في لندن. يعمل موظفو OPPO الذين يصل عددهم إلى الأكثر من 40.000 على ابتكار حياة أفضل لمستهلكيها حول العالم.