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في الكاف: تفاصيل احالة موظف على القضاء بشبهة تعمد استغلال صفته للتنكيل بالمبلّغين عن الفساد..

2021/03/18 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مكتوب من السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالكاف مفاده إحالة الملف الموجه إليه من الهيئة والمتعلق بشبهة تعمّد موظف استغلال صفته للتنكيل بالمبلّغين على أنظار فرقة الشرطة العدلية بالكاف وفق ما اوردته اذاعة نزاهة أف أم.

وتجدر الاشارة إلى أن منطلق الإحالة التي تقدّمت بها الهيئة إلى النيابة العمومية، عريضة ممضاة من قبل مجموعة من المواطنين مرفقة بشهادة لمستشار بلدي وذلك للتبليغ عن شبهات فساد منسوبة إلى أحد العمد بالجهة تتمثل أساسا في احتكار مادة مدعمة وتوزيعها على خلاف التراتيب وخارج المسالك القانونية إضافة إلى إسناد الإعانات الاجتماعية لغير مستحقيها مقابل الحصول على “عمولة”.

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