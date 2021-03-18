تسجيل 27 حالة وفاة و496 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، بأن العدد الجملي للوفيات المعلن عنها جراء فيروس كوفيد ـ19، ارتفع يوم أمس الأربعاء17 مارس الجاري إلى 8490 حالة وفاة، بعد تسجيل 27 حالة وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، أن يوم أمس شهد تسجيل 496 حالة إصابة جديدة بالفيروس بعد إجراء 4183 تحليلا مخبريا، كما بلغ عدد المتعافين إلى غاية يوم أمس 210 آلاف و983 من بين 243 ألفا و935 حالة حاملة للفيروس، بعد تعافي 608 شخصا جديدا من هذا الفيروس يوم أمس.

وأوضحت الوزارة أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المقيمين بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بلغ يوم أمس 1038 مصابا، فيما بلغ عدد المقيمين حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العام والخاص 266 مصابا أما عدد المصابين الخاضعين للتنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص، فقد بلغ 90 مصابا.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيدـ19 يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من العام الماضي.

وقد انطلقت عمليات التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 بكامل ولايات الجمهورية منذ يوم السبت 13 مارس 2021.