الافراج عن رانية العمدوني.. وهذه التفاصيل

الجزائر مهدّدة بتسونامي اثر سلسلة من الزلازل: الداخليّة الجزائريّة توضّح

اثر تعرّضه لوعكة مفاجئة: آخر مستجدات الحالة الصحيّة لمحمّد الناصر

البحيري يدعو النيابة العمومية الى التدخل الفوري لوضع حد لعبير موسي..

انتداب 100 من الاطارات الطبية وشبه الطبية في مصحات خاصة بليبيا (المجلس الاعلى لرجال الاعمال التونسيين والليبيين)

2021/03/18 أخبار, المصدر مع وات, انتدابات

تم انتداب 100 اطار طبي وشبه طبي تونسي، في ليبيا وذلك بمقتضى عقود تم ابرامها خلال الفترة الاخيرة، حسب ما صرح به المكلف بالإعلام الالكتروني بالمجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين، محمد علي تبرسقي.

وأوضح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس، أن الدفعة الاولى من البعثة الصحية توجهت الى ليبيا يوم السبت 13 مارس الجاري لتسلم أعمالهم، مضيفا أن الاطارات الطبية وشبه طبية سيعملون بمصحات خاصة.
وأكد أن عشرات العقود ستبرم في الغرض في الايام القليلة القادمة مع عدد من الاطارات الطبية وشبه طبية
وتاتي الانتدابات في وقت تشهد العلاقات التونسية الليبية حركية هامة وخاصة بالزيارة التي اداها رئيس الجمهورية قيس سعيد الى ليبيا امس، والتي تم خلال التاكيد على ضرورة دفع التعاون الثنائي في كافة المجالات.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn