مكتب البرلمان يقرر منع كل نائب من حضور الجلسة العامة أو أعمال اللجان أو أشغال مكتبه في صورة تجاوزه للنظام الداخلي

أفاد النائب ماهر مذيوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال، بأن مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد الخميس، قرر منع كل نائب من حضور الجلسة العامة أو أعمال اللجان وأشغال مكتب البرلمان في صورة تجاوزه للنظام الداخلي إثر التنبيه عليه مرتين تطبيقا للنظام الداخلي للبرلمان.

وأوضح مذيوب، خلال نقطة اعلامية، أن هذا القرار تم اتخاذه بالاجماع صلب مكتب المجلس، استنادا إلى الفصلين 56 و48 من النظام الداخلي.

وأكد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب أن أعضاء المكتب عبروا عن امتعاضهم مما صدر عن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، خلال اليومين الأخيرين، واعتبروه “ضربا لهيبة الدولة ومؤسسة البرلمان وكرامة الإدارة وشرف الصحفيين”، وفق تعبيره.

وقال مذيوب، إن أعضاء المكتب، ثمنوا قرار رئيس المجلس بحفظ النظام ومنع رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر من حضور هذا الاجتماع.

من جانب آخر، قرر مكتب مجلس نواب الشعب، عقد جلسة عامة يوم 8 أفريل القادم، لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

كما أقر المكتب عقد جلسة عامة يومي 23 و24 مارس الجاري، مخصصة للنظر في مشاريع القوانين الأساسية المتعلقة بالمحكمة الدستورية، وتعليق الاجراءات المتعلقة بكتبة المحاكم.