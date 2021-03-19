سليانة : تحرير 18 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة والقبض على 18 مفتّشا عنهم خلال حملات أمنية واسعة في الجهة

نفّذ قام أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني في سليانة مساء أمس الخميس حملات أمنية واسعة بمختلف معتمديات الجهة وذلك في إطار مراقبة احترام البروتوكول الصحّي للتوقّي من انتشار فيروس كورونا أسفرت وفق ما ذكره مصدر أمني مسؤول صباح اليوم الجمعة لمراسلة (وات) عن تحرير 18 مخالفة لعدم إرتداء الكمامة وعن القبض على 18 مفتّشا عنهم في قضايا مختلفة أغلبهم من الشبّان .

و أضاف المصدر أنه تمّ أيضا خلال هذه الحملات تحرير7 محاضر صحّية و6 محاضر اقتصادية و17 محضر إزالة فورية و3 مخالفات تتعلق بتراتيب البناء و7 إنذارات كتابية وقرار غلق.

و أشار المصدر الأمني إلى أنه إلى جانب ذلك تمّ تحرير 38 مخالفة مرورية و15 محضرا عدليا و6 محاضر جبائية وحجز 25 دراجة نارية و سيارتين موضوع تفتيش.