قرعة دور الثمانية وقبل نهائي رابطة ابطال اوروبا لكرة القدم

في ما يلي نتائج قرعة دور الثمانية والدور قبل النهائي لرابطة أبطال أوروبا لكرة القدم والتي سحبت يوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) في مدينة نيون السويسرية.
الدور ربع النهائي
1- مانشستر سيتي الانقليزي – بوروسيا دورتموند الألماني
2- بورتو البرتغالي – تشيلسي الانقليزي
3- بايرن ميونيخ الألماني – باريس سان جيرمان الفرنسي
4- ريال مدريد الإسباني – ليفربول الانقليزي
وستقام مباريات الذهاب يومي السادس والسابع من أفريل بينما تقام مباريات العودة يومي 13 و14 من الشهر نفسه
الدور نصف النهائي
الفائز من المباراة رقم 3 أمام الفائز من المباراة رقم 1
الفائز من المباراة رقم 4 أمام الفائز من المباراة رقم 2
وسيقام دور الذهاب يومي 27 و28 أفريل على أن يقام دور العودة يومي الرابع والخامس من ماي التالي
وستقام المباراة النهائية للبطولة في مدينة إسطنبول التركية في 29 ماي.