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وفاة جديدة لامرأة بعد تلقيها لقاح استرازينيكا..

2021/03/19 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

كشفت وكالة المنتجات الطبية السويدية، اليوم الخميس، أن امرأة كانت في صحة جيدة توفيت بعد أسبوع من تطعيمها بلقاح “أسترازينيكا”.

وقالت فيرونيكا آرثرسون، رئيسة إدارة سلامة الدواء في وكالة المنتجات الطبية السويدية، في مؤتمر صحفي: “هذه حالة تجلط دم في الشرايين والأوردة ونزيف حاد.. إنها الحالة (التي تمثل) محور تحقيق هيئة مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي”.

وأعلنت السويد اليوم أنها ستمدد تعليقها لاستخدام لقاح “أسترازينيكا” حتى الأسبوع المقبل.

وكانت هيئة مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي قالت اليوم الخميس إنها ما زالت على قناعة بأن فوائد لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكوفيد-19 تفوق مخاطره، وذلك بعد تحقيق في تقارير حول حدوث تجلط للدم دفعت أكثر من 12 دولة لتعليق استخدامه.

رويترز

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