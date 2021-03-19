ايقاف 20 شخصا من اجل محاولة اجتياز الحدود خلسة..

ضبطت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتّفتيش ومصلحة التوقي من الارهاب للحرس الوطني بطبرقة من ولاية جندوبة يوم 18 مارس 2021، شخصا (تونسي الجنسيّة) بصدد مساعدة شخص آخر يحمل جنسيّة دولة مجاورة على محاولة اجتياز الحدود البريّة خلسة.

وتمكّنت فرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بقليبية من ولاية نابل من القبض على 16 شخصا ومنظميْ عمليات اجتياز بمنزلين بشاطئ قليبية (كانوا بصدد التّحضير للإبحار خلسة نحو إيطاليا)، وحجز مبلغا ماليا بحوزتهم.

كما تمكّنت وحدات الحرس الوطني بجهة تالة من ولاية القصرين من ضبط وسيلة نقل على متنها شخصين يحملون جنسيّة تونسيّة وشخصين آخرين يحملان جنسيّة دول إفريقيّة مختلفة كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البريّة خلسة.

هذا وتمكنت فرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بالمهدية من القبض على منظم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة، وهو مفتش عنه من أجل “تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة المرتكبة ضد طفل والناجم عنه الموت”.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت باتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم جميعا.