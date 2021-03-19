وزارة الشّؤون الدّينيّة تجدد دعوتها لكل شاغل لفضاء تابع للملك العمومي الي تسوية وضعيته

جددت وزارة الشؤون الدينية دعوتها لكل شاغل لفضاء تابع للملك العمومي للمساجد أن يسوي وضعيته، وذلك قبل انقضاء آجال التسوية المحددة يوم 4 أفريل 2021.

وافادت في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة بأنه يتعيّن على كل شاغل لفضاء تابع للملك العمومي للمساجد سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أن يبادر بتقديم مطلب كتابي إلى الإدارة الجهوية للشؤون الدينية التي يوجد الفضاء بدائرة اختصاصها الترابي مرفقا بالوثائق المنصوص عليها بقرار وزير الشؤون الدينية الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 12 المؤرّخ في 02 فيفري 2021.

ويندرج هذا القرار ،وفق البلاغ، ضمن أحكام الأمر الحكومي عدد 1145 لسنة 2019 المؤرخ في 03 ديسمبر 2019 المتعلق بالإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد وخاصة الفصل 26 منه المتعلق بتسوية الوضعيات القائمة حاليا (الحاصلة على ترخيص من أية جهة كانت أو بدونه) ، وتبعا للقرار الصادر عن وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 29 جانفي 2021 المتعلق بضبط قائمة الوثائق المستوجبة للحصول على ترخيص في الإشغال الوقتي، وتبعا للبلاغ الأوّل الصادر في الغرض في بداية شهر فيفري 2021.