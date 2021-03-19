بداية من اليوم: فرنسا تفرض حجرا صحيا لمدة شهر في باريس ومناطق أخرى..

هام: اقرار تاريخ لانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة

أصحاب المخابز يدخلون في سلسلة من التحركات الاحتجاجية..

دولة عربية تتصدر دول القارة الإفريقية في التطعيم ضد كورونا…

وزارة الشّؤون الدّينيّة تجدد دعوتها لكل شاغل لفضاء تابع للملك العمومي الي تسوية وضعيته

2021/03/19 أخبار, المصدر, مجتمع

جددت وزارة الشؤون الدينية دعوتها لكل شاغل لفضاء تابع للملك العمومي للمساجد أن يسوي وضعيته، وذلك قبل انقضاء آجال التسوية المحددة يوم 4 أفريل 2021.
وافادت في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة بأنه يتعيّن على كل شاغل لفضاء تابع للملك العمومي للمساجد سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أن يبادر بتقديم مطلب كتابي إلى الإدارة الجهوية للشؤون الدينية التي يوجد الفضاء بدائرة اختصاصها الترابي مرفقا بالوثائق المنصوص عليها بقرار وزير الشؤون الدينية الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 12 المؤرّخ في 02 فيفري 2021.
ويندرج هذا القرار ،وفق البلاغ، ضمن أحكام الأمر الحكومي عدد 1145 لسنة 2019 المؤرخ في 03 ديسمبر 2019 المتعلق بالإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد وخاصة الفصل 26 منه المتعلق بتسوية الوضعيات القائمة حاليا (الحاصلة على ترخيص من أية جهة كانت أو بدونه) ، وتبعا للقرار الصادر عن وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 29 جانفي 2021 المتعلق بضبط قائمة الوثائق المستوجبة للحصول على ترخيص في الإشغال الوقتي، وتبعا للبلاغ الأوّل الصادر في الغرض في بداية شهر فيفري 2021.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn