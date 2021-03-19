تسجيل 16 حالة وفاة و841 إصابة جديدة بفيروس كورونا..

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، بأن العدد الجملي للوفيات المعلن عنها جراء فيروس كوفيد ـ19، ارتفع يوم أمس الخميس 18 مارس الجاري، إلى 8506 حالة وفاة، بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، أن يوم الخميس شهد تسجيل 841 حالة إصابة جديدة بالفيروس بعد إجراء 5653 تحليلا مخبريا، كما بلغ عدد المتعافين إلى غاية يوم أمس 211 آلاف و561 من بين 244 ألفا و776 حالة حاملة للفيروس، بعد تعافي 578 شخصا جديدا من هذا الفيروس.

وأوضحت الوزارة أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المقيمين بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بلغ يوم أمس 1025 مصابا، فيما بلغ عدد المقيمين حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العام والخاص 260 مصابا أما عدد المصابين الخاضعين للتنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص، فقد بلغ 89 مصابا.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيدـ19 يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من العام الماضي.

وقد انطلقت عمليات التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 بكامل ولايات الجمهورية منذ يوم السبت 13 مارس 2021.