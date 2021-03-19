الهاشمي الوزر يتلقى الجرعة الاولى من لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لكورونا..

تلقى مدير الحملة الوطنيّة للتلقيح ضد فيروس كورونا، الهاشمي الوزير، الجرعة الأولى من لقاح سپوتنيك المضاد لكوفيد 19 باعتباره من الاشخاص ذوي الاولوية في الحملة الوطنية للتلقيح التي انطلقت يوم السبت 13 مارس.

واكدت وزارة الصحة، في بلاغ لها، انه تمت دعوته مدير الحملة لتلقّي الجرعة الأولى من لقاح سپوتنيك الروسي بعد ان قام بالتسجيل على منظومة Evax المخصصة لتسجيل المواطنين الراغبين في تلقّي اللقاح ضدّ فيروس كورونا المستجدّ.

ويشهد الاقبال على التلقيح نسقا ضعيفا ان اعلنت مستشارة وزير الصحة، ايناس عيادي، أن 5538 فقط من مهنيي الصحة قاموا بعملية التلقيح منذ انطلاق الحملة في 13 مارس الجاري والى حدود أمس الخميس.

وأوضحت، في تصريح سابق ل(وات) أنه تمت دعوة 16 ألفا من مهنيي الصحة لتلقي التلقيح من المسجلين في منظومة التسجيل عن بعد من اطارات طبية وشبه طبية وأعوان صحة لم يتم تلقيح سوى 5538 منهم.

كما تشهد عملية التسجيل منصة ايفاكس صعفا في الاقبال اذ بلغ عدد المسجلين الى حدود الساعة الثانة من مساء اليوم حوالي 604 الاف شخص في الوقت الذي تتطلع وزارة الصحة الى تلقيح 50 بالمائة من المجتمع التونسي قبل موفى السنة الحالية.

وحثّت وزارة الصحة كل المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقّي اللقاح ضد فيروس كورونا على التسجيل على منظومة Evax الموضوعة للغرض وذلك عبر الآليات التالية : ‏

evax.tn?.www ‏

الرقم الأخضر 80.10.20.21 ‏

عبر الارساليا القصيرة فيه evax على الرقم 85.355 ‏

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