16 من البنوك التونسيّة حقّقت أرباحا بقيمة 1478 مليون دينار خلال سنة 2019

تمكّن 16 بنكا من البنوك التونسيّة من تحقيق أرباح بقيمة 1478 مليون دينار بعنوان سنة 2019 (مقابل 18 بنك حقّقوا أرباحا بحجم 1227 مليون دينار في 2018).

واظهر التقرير السنوي التاسع بخصوص الرقابة البنكيّة لسنة 2019، تمّ نشره، الجمعة، من قبل البنك المركزي التونسي، تسجيل عجز من قبل 7 بنوك في حدود 165 مليون دينار (مقابل 70 مليون دينار من الخسائر تكبّدتها 5 بنوك على الساحة في 2018).

وفي ما يتعلّق بالأرباح المتراكمة لسنة 2019 ، فقد خصّصت إجمالا إلى المدخرات تبعا لقرار البنك المركزي التونسي دعوة البنوك والمؤسّسات الماليّة إلى تعليق كل إجراء يهمّ توزيع الأرباح بعنوان سنة 2019 والامتناع عن القيام بأي عمليّة إعادة شراء للأسهم. الغاية من ذلك كانت دعم الأموال الذاتيّة للبنوك والمؤسسّات المالية لمواجهة المخاطر المحتملة المرتبطة بانعكاسات الجائحة الصحيّة على القطاعات الاقتصاديّة.