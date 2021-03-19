تم بتاريخ اليوم الجمعة 19 مارس، نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بعد تأخر دام أكثر من سنة و5 أشهر من نشرها من قبل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وضمت قائمة شهداء ثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011، 129 شهيدا، فيما ضمت قائمة مصابي ثورة الحرية والكرامة 634 مصابا.

وكان رئيس الحكومة، هشام المشيشي، قد تسلم الثلاثاء الماضي أثناء لقائه بقصر الحكومة بالقصبة، برئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، توفيق بودربالة، بالإضافة إلى التقرير الوطني لحقوق الإنسان 2016-2019، نسخة من القائمة الاسمية لشهداء ومصابي الثورة.

وقد تأخر صدور القائمة عدة مرات، الأمر الذي دفع عددا من جرحى الثورة وعائلات الشهداء إلى الدخول في اعتصام ببهو الهيئة العامة للمقاومين وشهداء الثورة وجرحاها والعمليات الإرهابية في تونس منذ 21 ديسمبر 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية كانت أعلنت في 13 جانفي الماضي أن رئيس الحكومة أذن بنشر قائمة شهداء وجرحى الثورة، التي أعدتها لجنة شهداء ومصابي الثورة التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، يوم 14 جانفي 2021 على صفحة الفايسبوك التابعة للهيئة، على أن يتم نشر القائمة النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل تاريخ 20 مارس 2021.

وكانت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة قد نشرت في 8 أكتوبر 2019 القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها على موقعها الالكتروني، والتي تضمنت 129 شهيدا و634 مصابا.