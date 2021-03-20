اجواء باردة بالشمال والمرتفعات مع نزول امطار متفرقة

تكون مؤشرات الغيث النافع حاضرة، السبت، مع نزول أمطار متفرقة متواصلة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب.

الأجواء باردة نسبيا بالشمال والمرتفعات أين تتراوح الحرارة القصوى بين 9 و13 درجة، وتكون بين 16 و22 ببقية الجهات.. باستثناء اقصى الجنوب حيث تصعد إلى مستوى 32.

وبين المعهد الوطني للرصد الجوي ان شدة الرياح تتطلب نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال في حين تبقى نشرات تحذيرية بالنسبة للملاحة والصيد البحري سارية المفعول والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.