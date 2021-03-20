قابس : تسجيل ثلاث حالات وفاة و27 اصابة جديدة بكورونا

ذكر مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي في تصريح لمراسل (وات) أنه تم خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية تسجيل 03 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بهذا الفيروس في ولاية قابس الى 300 حالة.

وأضاف حمدي أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 146 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا وأن 27 من هذه التحاليل قد كانت نتائجها إيجابية، مشيرا إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 09 اصابات بقابس الجنوبية و08 اصابات بقابس المدينة و06 اصابات بمارث واصابتين بكل من مطماطة الجديدة وقابس الغربية.

وأوضح حمدي أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 9215 شخصا من بين 9407 أشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مضيفا أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 189 حالة من بينها 55 حالة بقابس الجنوبية و42 حالة بقابس المدينة و33 حالة بمارث.