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إلقاء القبض على 31 شخصا في قليبية ومدنين والقصرين في عمليات هجرة غير نظامية برية وبحرية

2021/03/20 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

ضبطت دورية تابعة لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بقليبية، أمس الجمعة، 18 شخصا من بينهم منظم عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وآخر مفتش عنه من أجل “السرقة” وحجزت لديهم سيارة خاصة ومبلغا ماليا من العملة التونسية، وفق بلاغ صدر اليوم السبت عن وزارة الداخلية.

وأفادت الداخلية، في بلاغ ثان، بأن وحدات الحرس الوطني العاملة بجهة الكتف من ولاية مدنين تمكنت، الخميس، من ضبط تسعة أشخاص يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الليبية التونسية خلسة.

وجاء في بلاغ آخر أن دورية تابعة لمركز حرس المرور بالقصرين ضبطت، الخميس، أربعة أشخاص من بينهم ثلاثة يحملون جنسيّة أجنبيّة، “تبين أن أحدهم دخل إلى التراب التونسي على غير الصيغ القانونية”.

وأذنت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن هؤلاء الموقوفين.

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