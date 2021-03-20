تسجيل 20 حالة وفاة و629 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم السبت، بأن العدد الجملي للوفيات المعلن عنها جراء فيروس كوفيد ـ19، ارتفع يوم أمس الجمعة 19 مارس الجاري، إلى 8526 حالة وفاة، بعد تسجيل 20 حالة وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، أن يوم الجمعة شهد تسجيل 629 حالة إصابة جديدة بالفيروس بعد إجراء 4748 تحليلا مخبريا، كما بلغ عدد المتعافين إلى غاية يوم أمس 212 آلاف و056 من بين 245 ألفا و405 حالة حاملة للفيروس، بعد تعافي 495 شخصا جديدا من هذا الفيروس.

وأوضحت الوزارة أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المقيمين بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بلغ يوم أمس 1033 مصابا، فيما بلغ عدد المقيمين حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العام والخاص 262 مصابا أما عدد المصابين الخاضعين للتنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص، فقد بلغ 87 مصابا.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيدـ19 يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من العام الماضي.

وقد انطلقت عمليات التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 بكامل ولايات الجمهورية منذ يوم السبت 13 مارس 2021.