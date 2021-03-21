طقس احيانا كثيف السحب مع امكانية تساقط البرد بأماكن محدودة

يكون الطقس، الاحد 21 مارس 2021، أحيانا كثيف السحب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط ومحليّا بالجنوب مع امكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

وتتراوح الحرارة القصوى بين 07 و12 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 14 و20 درجة ببقية الجهات وتصل الى حدود 26 درجة باقصى الجنوب.

وتهبّ الرّياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قويّة نسبيّا فقويّة من 40 الى 60 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة من 20 الى 30 كلم/س ببقية الجهات.

ويكون الطقس مضطربا بخليج قلبس وشديد الاضطراب ببقية السواحل.