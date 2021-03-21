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المهدية: حجز أسلحة وقطع أثرية وايقاف خمسة أنفار ينشطون في استخراج الكنوز

2021/03/21 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت دورية تابعة للحرس الوطني بالمهدية، الأحد، من ايقاف خمسة أنفار على متن سيارة بها مواد وأدوات تستعمل للتنقيب عن الكنوز، وفق ما أكده محمد الغراد الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني بالجهة في تصريح لـ”وات”.
وأوضح الغراد أن النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بالمهدية بالتعهد بالموضوع حيث قامت بتفتيش أحد الموقوفين، وهو أصيل منطقة الشابة، لتجد صور آثار.
وفتشت الفرقة منزل الشخص المذكور اين حجزت قطعا أثرية ومسدسات قديمة وذخيرة وثلاث بنادق صيد وبعض المواد المستعملة في استخراج الكنوز.
وأذنت النيابة العمومية، بعد مراجعتها، بالاحتفاظ بالموقوفين ومباشرة قضيتين تعلقت الأولى بالتنقيب على الآثار والثانية بإقامة مستودع أسلحة والاتجار بها بدون رخضة.

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