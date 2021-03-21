الرابطة المحترفة الثانية: اولمبيك مدنين يضمن ترشحه الى مجموعة الصعود

ضمن اولمبيك مدنين ترشحه الى مجموعة الصعود عن المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بتعادلع مع مضيفه النادي القربي 1-1 يوم الاحد في اطار الجولة الثامنة من منافسات المرحلة الاولى.

ورفع اولمبيك مدنين رصيده الى 19 نقطة وبقي على بعد 8 نقاط من النادي القربي صاحب المركز الثالث قبل جولتين من انتهاء المرحلة الاولى.

كما قطع نادي حمام الانف خطوة هامة نحو التاهل الى مرحلة الصعود اثر تعادله مع مضيفه جندوبة الرياضية 1-1. وحافظ فريق الضاحية الجنوبية على فارق 6 نقاط الذي يفصله عن ملاحقه النادي القربي بينما فقدت جندوبة الرياضية كامل حظوظها في الترشح. ويكفي نادي حمام الانف التعادل في الجولة القادمة امام مضيفه النادي القربي لضمان ورقة عبوره لمرحلة الصعود.

اما في المجموعة الثانية، فقد انقاد المتصدر هلال مساكن وقوافل قفصة للخسارة امام كل من الملعب الصفاقسي 0-1 وكوكب منزل نور 1-2 على التوالي ليبقى التشويق على اشده في سباق المراهنة على البطاقتين المؤهلتين لمرحلة الصعود.

ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى مرحلة الصعود.

وفي ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثامنة للمجموعتين الاولى والثانية ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد :

الاحد 21 مارس 2021

المجموعة الاولى :

النادي القربي – اولمبيك مدنين 1-1

جندوبة الرياضية – نادي حمام الانف 1-1

مستقبل السبيخة – جمعية جربة 1-1

النقاط لعب

1- اولمبيك مدنين 19 8 /تاهل الى مرحلة الصعود/

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2- نادي حمام الانف 17 8

3- النادي القربي 11 8

4- جندوبة الرياضية 10 8

5- مستقبل السبيخة 5 8

6- جمعية جربة 4 8

المجموعة الثانية :

كوكب منزل نور – قوافل قفصة 2-1

الملعب الصفاقسي – هلال مساكن 1-0

الملعب القابسي – مستقبل وادي الليل 2-1

الترتيب النقاط لعب

1- هلال مساكن 14 8

2- قوافل قفصة 13 8

3- الملعب الصفاقسي 11 8

4- مستقبل وادي الليل 10 8

5- الملعب القابسي 10 8

6- كوكب منزل نور 8 8

السبت 20 مارس 2021

المجموعة الثالثة

سكك الحديد الصفاقسي – القلعة الرياضية 0-0

امل جربة – مستقبل قابس 1-0

سبورتينغ بن عروس – نادي منزل بوزلفة 0-0

الترتيب

الفريق النقاط لعب

1- أمل جربة 15 8

2- مستقبل قابس 13 8

3- سكك الحديد الصفاقسي 11 8

4- القلعة الرياضية 9 8

5- النادي الرياضي لمنزل بوزلفة 8 8

6- سبورتينغ بن عروس 8 8

المجموعة الرابعة

الترجي الجرجيسي – امل حمام سوسة 3-1

النجم الرادسي – اولمبيك سيدي بزيد 1-1

مستقبل القصرين – مستقبل المحمدية 1-0

الترتيب:

الفريق النقاط لعب

1- الترجي الجرجيسي 16 8

2- أمل حمام سوسة 16 8

3- أولمبيك سيدي بوزيد 12 8

4- مستقبل المحمدية 10 8

5- النجم الرادسي 8 8

6- مستقبل القصرين 5 8