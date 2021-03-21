تطاوين: تلقيح 121 شخصا اكثر من نصفهم من المسنين الذين تلقوا الجرعة الاولى اليوم الاحد

انطلقت، اليوم الاحد، بولاية تطاوين، بالمركز الجهوي للتلقيح ضد فيروس “كورونا”، المرحلة الثانية من التلاقيح التي تستهدف المسنين والمصابين بالامراض المزمنة.

وقد تلقى في هذا الاطار، 285 مسنا ومسنة ارساليات قصيرة تدعوهم الى التوجه الى هذا المركز الذي قدم الجرعة الاولى من لقاح “فايزر ” ل61 منهم، اي بنسبة بلغت حوالي 21,4 بالمائة، فيما لم يسمح ل7 من بينهم بالتلقيح بسبب موانع طبية (الاصابة بالحساسية ضد بعض الادوية).

وفي هذا الصدد، أعرب البعض منهم عن استيائهم، نظرا لتكبدهم عناء التنقل، قائلين في تصريحات متطابقة ل(وات)، انه كان من الافضل اعلامهم عند التسجيل او عبر الارساليات القصيرة، فضلا عن تعليق مذكرة بالمركز ، للحفاظ على سلامتهم من أية أعراض جانبية بسبب التلقيح.

وفي سياق متصل، أكد المدير الجهوي للصحة، الدكتور طه العنتير، إنه لم يتم إلى غاية الآن ومنذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، تسجيل أية عوارض سلبية ناجمة عن التطعيم باللقاحات ضد فيروس “كورونا”.

واشار، الى ان اقبال مهنيي الصحة لا زال الى الآن “ضعيفا” حيث يقارب مجموعهم طيلة الايام الماضية عدد ما تم تلقيحه اليوم من المسنين، حسب تقديره.

وأفاد، بأن الجهة تلقت اليوم قرابة 90 لقاحا من نوع “فايزر” الامريكي، بعد ان تلقت حوالي 100 لقاح من نوع “سبوتنيك” الروسي.