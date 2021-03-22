قبلي: تجاوز عدد المنتفعين بالتلقيح ضد فيروس “كورونا” 100 شخص الى حد اليوم

افاد المنسق الجهوي لحملة التلقيح ضد فيروس “كورونا” الدكتور علي الطبال بان عدد الملقحين ضد الفيروس بالجهة تجاوز الى حدود اليوم 100 شخص بين اطارات طبية وشبه طبية ومواطنين، ذلك ان المركز الجهوي للتلقيح بدار الشباب بقبلي شرع منذ نهاية الاسبوع المنقضي في استقبال المواطنين المسجلين للانتفاع بالتلاقيح والذين تلقوا ارساليات قصيرة تحدد لهم موعد التوجه الى المركز

وفي جانب اخر، اكد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد ان احدث تحيين للوضع الوبائي بالولاية يشير الى تسجيل 205 حالات وفاة منذ ظهور الوباء الى اليوم، اضافة الى تسجيل 5116 حالة اصابة مؤكدة

واشار الحداد في تصريح ل(وات) الى تسجيل 7 اصابات جديدة بالفيروس نهاية الاسبوع المنقضي منها 4 حالات تم تاكيدها من بين نتائج 28 عينة وردت على الادارة الجهوية للصحة يومي السبت الماضي من المخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي بقبلي و3 حالات تم تاكيدها من بين النتائج التي وردت على الادارة الجهوية يوم امس الاحد من احد المخابر الخاصة ومن مخبر مستشفى شارل نيكول بالعاصمة

واضاف المصدر ذاته ان مختلف الحالات المسجلة عقب اعادة فتح الحدود والبالغة 5005 حالات الى حد الان تعافت منها الى اليوم 4754 حالة، فيما لا تزال 47 حالة مصنفة نشطة، مشيرا الى ان التوزيع الجغرافي للاصابات يظهر تسجيل معتمدية قبلي الشمالية ل1137 اصابة مؤكدة منها 1101 حالة تعافي و6 حالات لا تزال نشطة مع تسجيل 30 حالة وفاة، وسجلت معتمدية قبلي الجنوبية 1197 اصابة تعافت منها 1141 حالة فيما لا تزال 7 حالات نشطة مع تسجيل 49 حالة وفاة

اما بمعتمدية دوز الشمالية فقد تم تسجيل 1111 اصابة تعافت منها الى حد الان 1057 حالة فيما لا تزال 12 حالة نشطة مع تسجيل 42 حالة وفاة، وسجلت معتمدية دوز الجنوبية بدورها 494 اصابة مؤكدة بالفيروس منها 471 حالة تعافي وحالتين لا تزال مصنفتين نشطة مع تسجيل 21 حالة وفاة، وبمعتمدية سوق الاحد تم تسجيل 837 اصابة منها 768 حالة تعافي و17 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 52 حالة وفاة

وفي ما يتعلق بمعتمدية الفوار فقد تم تسجيل 221 اصابة منها 208 حالات تعافي و4 حالات لا تزال نشطة و9 حالات وفاة في حين سجلت معتمدية رجيم معتوق 8 حالات اصابة تعافت كلها