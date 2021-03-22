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قابس: تسجيل 03 حالات وفاة و18 اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”

2021/03/22 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

افاد مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي (وات) بانه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل 03 حالات وفاة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بالفيروس في الولاية قابس الى 305 حالات.

وبين حمدي أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس قد تلقت نتيجة 41 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا” وأن 18 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابية، واشار إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 07 اصابات بكل من قابس المدينة وقابس الجنوبية وإصابتين (02) بقابس الغربية وإصابة واحدة (01) بكل من غنوش ومارث.

وأوضح أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس “كورونا” والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 9236 شخصا من بين 9447 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس مضيفا أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 208 حالات من بينها 54 حالة بقابس الجنوبية و48 حالة بقابس المدينة و38 حالة بمارث.

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