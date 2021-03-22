سواريز ينضم إلى رونالدو وميسي وإبراهيموفيتش وليفاندوفسكي في قائمة نادي ال500 هدف

حقق المهاجم الدولي الأوروغوياني لويس سواريز إنجازًا مميزًا يوم الأحد فيما يخص عدد الأهداف التي سجلها خلال مسيرته حيث وقع نجم أتلتيكو مدريد الهدف رقم ال 500 في مسيرته خلال المقابلة التي حقق فيها فريقه فوزا صعبا أمام الفريق الضيف ديبورتيفو ألافيس بهدف مقابل لا شيء ليعزز بذلك صدارته للبطولة الإسبانية متفوقًا على ريال مدريد وبرشلونة.

وأحرز سواريز الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 54 ليكون هذا الهدف التاسع عشر لسواريز في البطولة الاسبانية هذا الموسم.

وبهدفه رقم 500 الذي سجله في أمسية الأحد، أصبح سواريز أول لاعب من أوروغواي يصل إلى هذا الرقم التاريخي ليكتب تاريخًا جديدًا ضمن أرقامه الكثيرة في مسيرة ذهبية مع كافة الأندية التي لعب لها.

وجاء الجزء الأكبر من أهداف سواريز مع برشلونة حيث سجل 198 هدفًا بقميص الفريق الكاتالوني. كما حصل على أربعة ألقاب في البطولة وتوج برابطة أبطال أوروبا للمرة الوحيدة في مسيرته.

والمثير للدهشة أن سواريز سجل أهدافًا لأياكس أكثر مما سجله خلال فترته الشهيرة في ليفربول. وأحرز النجم الأوروغوياني 111 هدفا خلال فترة وجوده في هولندا بينما هز الشباك في 82 مرة خلال إقامته في أنفيلد قبل الانتقال إلى برشلونة صيف العام 2014.