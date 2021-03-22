جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الاثنين 22 مارس 2021

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ،اليوم الاثنين،عددا من الاخبار الوطنية والعالمية من ابرزها وزارة الشؤون الدينية تنتظر القرار السعودي النهائي حول شروط الحج لسنة 2021 والمخابز في اعتصام بداية من الاربعاء اضافة الى ان وكالة الادوية الاوروبية سترسل خبراء الى روسيا لمراجعة نتائج لقاح “سبوتنيك” .

وقد اورد موقع اذاعة “موزاييك اف ام ” تصريحا لكاتب عام نقابة الصحفيين والمضيفات مروان الشرميطي تحدث فيه عن حادثة ايقاف ثلاثة مضيفين من الخطوط التونسية اثر ارتكاب مخالفة ديوانية في مطار مرسيليا “قا\لا “الي عمل يخلص…هذا شعارنا “.

واوضح الشرميطي في برنامج “صباح الناس”، “ان النقابة سبق ان نبهت الى تعرض بعض الزملاء الى الهرسلة في بعض المطارات ويجب تغيير الطواقم في برمجة الرحلات حتى لا تتم عمليات الاستقطاب “.

وتطرق مع اذاعة “موزاييك اف ام ” الى مداخلة كاهية مدير الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية سمير بالنصيب الذي اكد فيها ان الوزارة تنتظر القرار السعودي النهائي حول روط الحج لسنة 2021 .

واضاف بالنصيب انه تم تسجيل 203613 مترشح تونسي لاداء مناسك الحج لموسم 2021 مضيفا ان الوزارة جاهزة لاتخاذ اي قرارات وشروط حال التعرف على الضوابط الرسمية.

ونقل موقع قناة “نسمة ” عن موقع ” البورصة ” ان الحكومة تتجه الى التخفيض من كلفة دعم الكهرباء من 200 مليم الى 80 مليم للكيلواط الواحد .

واضاف الموقع ، ان هذا الاجراء سيمكن من توفير 6 بالمائة من كلفة توريد الغاز المنتج لكهرباء اي ما يقابل 130 مليون دينار من ميزانية الدولة بفضل تعزيز مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وادراجها في شبكة نقل الكهرباء .

واشار موقع “راديو ماد ” الى تصريح رئيس الغرفة الجهوية لاصحاب المخابز بصفاقس عبودة البرشالي الذي اكد فيه ان اصحاب المخابز بكامل ولايات الجمهورية سيدخلون في اعتصام ، يوم الاربعاء القادم ، بالمقر المركزي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للمطالبة بتطبيق القانون على المخابز غير المصنفة والتي تعتبرها الغرفة مخابز عشوائية .

وذكر نفس الموقع ،انه تم فتح تحقيق اداري ضد مدير مدرسة بعد ان اقام حفل زواج داخل المؤسسة التربوية بير بدر بسيدي بوزيد وذلك وفق ما صرح به عبد الحكيم الخصخوصي المندوب الجهوي للتربية بسيدي بوزيد .

واوضح ان المدير استغل قاعتين الاولى للطبخ والثانية للاكل والساحة لاقامة الحفل ،مشيرا الى انه تم اقتحام المدرسة يوم 18 مارس من طرف مواطنين والاعتداء عليه .

وفي اخبار العالم ،افاد موقع “روسيا اليوم ” ان وكالة الادوية الاوروبية اكدت انها سترسل فريقا من الخبراء الى روسيا في افريل المقبل لمراجعة التجارب السريرية وانتاج لقاح سبوتنيك الروسي .