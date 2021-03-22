23 حالة وفاة و217 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، بأن عدد الوفيات جراء فيروس كوفيد ـ19، ارتفع الى 8569 حالة وفاة، بعد تسجيل 23 حالة وفاة ، وذلك إلى غاية يوم 21 مارس الجاري.

وذكرت الوزارة أنه تم بهذا التاريخ تسجيل 217 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي إثر إجراء 2165 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين بنفس التاريخ 213 ألفا و106 شخصا من بين 245 ألفا و923 حالة حاملة للفيروس، بعد تعافي 802 شخصا من هذا الفيروس.

وأضافت الوزارة، في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل بـ 1038 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أنه 260 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 92 مصابا إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيد ـ19 يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من العام الماضي.