تصفيات كاس امم افريقيا – ليبيا – تونس _ تصريحات مدرب ولاعبي المنتخب التونسي قبل المباراة

اجرى المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم حصته التدريبية الثالثة بملعب المنزه استعدادا لمباراته المقبلة مع نظيره الليبي يوم الخميس 25 مارس الجاري بملعب بنينا الدولي ببنغازي.

وشارك في الحصة التدريبية اليوم 21 لاعبا . وينتظر ان يلتحق كل من سعد بقير وانيس بن سليمان مساء اليوم بتربص المجموعة.

وصرح المدرب منذر الكبير اليوم ان التربص سيكون فرصة لدعم نقاط قوة الفريق وتاكيد المكتسبات الفنية للمجموعة

وقال ان المقابلتين ستكونان اخر فرصة للمنتخب قبل خوض تصفيات المونديال ومزيد اختبار اللاعبين الذين تمت دعوتهم والحسم في قائمة اللاعبين للمرحلة المقبلة

واشار الى ان اهداف المنتخب التونسي في المقابلتين المقبلتين ليست نفس اهداف منافسي المنتخب المقبلين وخاصة منتخب ليبيا الذي سيكون امام رهان حاسم

واعرب منذر الكبير عن سروره لعودة المنتخب الليبي للعب فوق اراضي ليبيا

ومن جهته صرح الحارس فاروق بن مصطفى انه رغم غياب الرهان في المقابلتين المقبلتين بعد ضمان الترشح فان المنتخب سيسعى للفوز بمباراتيه وخاصة في الدربي المغاربي مع منتخب ليبيا

وقال قلب الدفاع ياسين مرياح انه رغم ان المنتخب الوطني ضمن تاهله فان المباراة مع منتخب ليبيا تعتبر اختبارا هاما لتاكيد الاداء المتميز للمنتخب في المقابلات السابقة وتحسين المردود.

واضاف ان المقابلتين ستكونان مفيدتين لتحسين اداء المنتخب قبل خوض تصفيات المونديال.

وصرح لاعب وسط الميدان العائد الى صفوف المنتخب محمد علي بن رمضان ان التحضيرات تدور في اجواء طيبة في اطار من الثقة مشيرا الى ان المنتخب التونسي سيعمل على تقديم اداء جيد والحفاظ على نسق الانتصارات

وصرح شهاب العبيدي الذي ينضم للمنتخب الاول مرة انه اندمج بصفة تدريجية وسط المجموعة في اول تجربة له مع منتخب الاكابر. وقال انه جاهز لمد يد المساعدة لزملائه في المنتخب مبينا ان اللقاء يعد تحديا جديدا في مسيرته بعد تجربة مع منتخب الاواسط