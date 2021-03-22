القصرين: تساقط كميات ضعيفة من الثلوج بمرتفعات تالة وحالة تأهب تحسبا لأي طارئ

سجلت مرتفعات معتمدية تالة في ولاية القصرين، مساء الإثنين، تساقط كميات ضعيفة من الثلوج كانت أغلبها بمنطقة “الحماد” وعمادة “الجوى”، رافقه انخفاض كبير في درجات الحرارة بكامل المعتمدية والمعتمديات المجاورة لها.

وتحسبا للتقلبات المناخية الحالية، اتخذت اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة بتالة الإحتياطات اللازمة لمجابهة موجة البرد الحالية، وانطلقت في توزيع دفعة من المساعدات الإجتماعية على العائلات الفقيرة القاطنة في المناطق الريفية النائية، وفق معتمد تالة، جوهر الشعباني.

وقال الشعباني في تصريح ل”وات”، إنه تم وضع المعدات والتجهيزات اللازمة على ذمة اللجنة المحلية للتدخل عند الضرورة، وتوفير مراكز إيواء بالمؤسسات التربوية بالمنطقة لإيواء المواطنين العالقين في صورة تواصل تهاطل الثلوج، مؤكدا أن الثلوج التي تساقطت هذا المساء بعدد من مناطق تالة كانت خفيفة ولم يتم إلى حد الآن تسجيل تعطل في حركة المرور بكامل مرجع نظر المعتمدية.

وذكر أن اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث بتالة نسقت جهودها مع اللجنة الجهوية لضمان التدخل الناجع في صورة تطور الوضع المناخي، موضحا أنها في حالة تأهب دائم تحسبا لأي طارئ.

يشار إلى أن معتمدية العيون المتاخمة لمعتمدية تالة شهدت هي الأخرى تساقطا لكميات ضعيفة من الثلوج، وفق ما ذكره عدد من متساكني المعتمدية في تصريحات متطابقة ل”وات”.