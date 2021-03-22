القصرين: تحسّن في نسبة الإقبال على حملة التلقيح ضد وباء “كورونا” في مرحلتها الثانية

شهدت نسبة الإقبال على حملة التلقيح ضد وباء “كورونا” بولاية القصرين، التي إنطلقت في 13 مارس الجاري، بالمركز الجهوي للتلاقيح في الحي الأولمبي بمدينة القصرين، تحسنا خلال مرحلتها الثانية، التي تستهدف كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة مقارنة مع الفترة المنقضية.

وقد بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بجرعة ” فايزر”، يوم أمس الأحد واليوم الإثنين، 218 شخصا بين إطارات طبية وشبه طبية ومسنين، وفق المدير الجهوي للصحة، عبد الغني الشعباني.

وقال الشعباني، في تصريح لـ(وات)، بأنه تم خلال المرحلة الأولى من حملة التلقيح التي تم تخصيصها لمهنيي الصحة، تطعيم 129 إطارا طبيا وشبه طبي بلقاح “سبوتنيك” الروسي، من مجموع 600 جرعة من ذات النوع تلقتها المصالح الصحية بالجهة في بداية حملة التلقيح.

وأبرز، أن ذات المصالح تلقت يوم أمس الأحد، دفعة أولى من لقاح ” فايزر” قدرت بـ480 جرعة لإتمام عملية تلقيح كبار السن، مشيرا الى أن كافة الأشخاص الذين تلقوا التلاقيح بالجهة لم تظهر عليهم عوارض خطيرة إلى حدّ الآن، بإستثناء بعض العوارض العادية كحالات الإغماء الخفيفة.

ولفت، الى أنه تم تقديم الإحاطة الطبية اللازمة لهم والتأكد من سلامتهم قبل مغادرتهم مركز التلاقيح، داعيا بالمناسبة كافة المواطنين إلى الانخراط في حملة التلاقيح بإعتبارها السبيل العلمي الوحيد للتوقي من مخاطر وباء “كوفيد 19” .