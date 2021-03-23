عاجل: منظمة الصحة العالمية تحذر بخصوص لقاحات كورونا..وهذه التفاصيل..

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2021/03/23 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

قال المدير العام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن “انعدام المساواة في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بين الدول الغنية والفقيرة يتزايد ويصبح فاضحا”.
وقال غيبرييسوس، خلال مؤتمر صحفي: “في يناير، أعلنت أن العالم على وشك فشل أخلاقي كارثي إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة لضمان التوزيع العادل للقاحات ضد كوفيد”، مشددا على أنه “لدينا الإمكانات لتجنب هذا الفشل لكن من المثير للصدمة رؤية أن القليل من الجهود بذلت لتجنبه”.

وأضاف: “الهوة بين عدد اللقاحات التي أعطيت في الدول الغنية وتلك التي أعطيت عبر منصة كوفاكس تتزايد وتصبح يوما بعد يوم فاضحة أكثر”، مشيرا إلى أن “الدول التي تقوم حاليا بتطعيم أشخاص أصغر سنا وفي صحة جيدة ويواجهون مخاطر ضئيلة للإصابة بكوفيد-19 إنما يقومون بذلك على حساب حياة طواقم طبية وأشخاص مسنين ومجموعات أخرى عرضة لخطر الإصابة في دول أخرى”.

وتابع “تتساءل الدول الأفقر عما إذا كانت الدول الغنية تعني حقا ما تقوله عندما تتحدث عن التضامن. إن التوزيع غير العادل للقاحات ليس مجرد إساءة أخلاقية إنما هو أيضا مدمر للذات على الصعيدين الاقتصادي والوبائي”.

وقال غيبريسوس إن “بعض الدول تتسابق لتلقيح كل سكانها في حين أن دولا أخرى ليس لديها أي شيء. يمكن أن يوفر هذا الأمر أمانا على المدى القصير، لكنه شعور زائف بالأمان”.

 

أ.ف.ب

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