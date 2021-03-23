بن عروس: 903 أشخاص تلقوا التلقيح ضد فيروس “كورونا” منذ انطلاق العملية ونسق الإقبال يشهد ارتفاعا

تتواصل لليوم العاشر على على التوالي، وبنسق مرتفع، عمليّة تطعيم مهنيي الصحة وكبار السن ضدّ فيروس “كورونا” بالمركز الجهوي للتلقيح في ولاية بن عروس، حيث سجل المركز تحسنا في نسبة إقبال المدعوين للتلقيح عبر الإرساليات القصيرة، وذلك وفق ما ذكره لـ(وات)، اليوم الثلاثاء، المدير الجهوي للصحة، المنصف الهواني.

ووصل العدد الجملي للملقحين منذ انطلاق العملية الى 903 أشخاص، يمثلون مهنيي الصحة الى جانب كبار السن ممن تجاوزوا عتبة الـ75 سنة، والذين انطلقوا بداية من يوم أمس الاثنين في تلقي التطعيم.

وسجل المركز، يوم أمس الاثنين، تلقي 381 مسنا التطعيم بلقاح “فايزر/ بيونتك”، وذلك بنسبة 76 فاصل 5 بالمائة من المدعوين، بعد أن أتمّ 381 من مهنيي الصحّة الى حدود يوم امس كذلك، تلقي التطعيم بلقاح “سبوتنيك” .

ووفق المدير الجهوي للصحة، فقد شهدت المنطقة استقرارا في عدد الإصابات بفيروس “كورونا”، بنسبة تترواح بين 13 و25 بالمائة من عدد التحاليل اليومية المرفوعة، كما انخفض عدد المقيمين بالمستشفى الجهوي الياسمينات الى 20 مقيما بمختلف الأقسام المعنية بالإحاطة بهؤلاء المرضى.