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بورصة تونس تنهي حصة الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 12ر1 بالمائة

2021/03/23 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

أقفلت بورصة تونس حصة، الثلاثاء، على منحى إيجابي ليرتفع مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” بنسبة 12ر1 بالمائة عند مستوى 60ر6962 نقطة وسط حجم تداول جملي بلغ 6ر6 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة ” التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم ” بي هاش بنك ” قائمة الارتفاعات ليتطور بنحو 6 بالمائة (860ر8د)، متبوعا بسهم التجاري بنك الذي ارتفع بنسبة 1ر5 بالمائة (500ر31د).

في المقابل، انخفض سهم شركة ” تأمينات مغربية” بنسبة 3 بالمائة (080ر62د)، كما تراجع سهم ” أوفيس بلاست” بنسبة 9ر2 بالمائة (97ر1 د).

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