مكتب البرلمان يقرر منع عبير موسي من أخذ الكلمة خلال ثلاث جلسات عامة متتالية

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، منع رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من أخذ الكلمة خلال ثلاث جلسات متتالية، بعد تعمّدها صباح اليوم تعطيل سير الجلسة العامة، وما نتج عن ذلك من توتّر وأجواء مشحونة داخل البرلمان.

كما قرر المكتب، في اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء بإشراف راشد الغنوشي رئيس البرلمان، منع استعمال مضخمات الصوت أو أي وسيلة لتضخيم الصوت داخل قاعة الجلسات العامة، حفظا للأمن وضمانا للسير العادي لعمل المجلس.

وجاء قرار المكتب، بناء على تقرير قدّمته النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي، حول ما قامت به موسي من تعطيل للجلسة العامة صباح اليوم، وبعد رفضها حضور اجتماع المكتب لتبيين وجهة نظرها، وذلك طبقا لأحكام الفصل 131 من النظام الداخلي للبرلمان.

وجدد أعضاء المكتب إدانتهم لهذا الخرق الواضح للنظام الداخلي للبرلمان، ومواصلة تعمد موسي تعطيل عمل المؤسسة البرلمانية، منبّهين الى خطورة ممارساتها وتأثيرها السلبي على صورة البرلمان وسير عمله.

يُذكر أن أشغال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب الملتئمة اليوم الثلاثاء، تعطلت بسبب تشبث رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بأخذ الكلمة والتدخل في إطار نقاط نظام، مما عطّل سير الجلسة داخل القاعة. وإثر ذلك قررت سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس البرلمان رفع الجلسة بطلب من الكتل النيابية.