القصرين: رصد حالة وفاة و46 إصابة جديدة وحملة التلاقيح تشهد تحسنا في الاقبال

رصدت المصالح الصحية بولاية القصرين خلال ال24 ساعة الأخيرة، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات جراء الوباء منذ بدء موجته الثانية إلى حدود اليوم الإربعاء إلى 255 حالة وفاة، كما تم رصد 46 اصابة جديدة مساء أمس من جملة 152 تحليلا مخبريا، مما يرفع من عدد الإصابات منذ بدء الجائحة الى حدود اليوم إلى 6629 إصابة، وفق المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني.

وبين الشعباني في تصريح ل(وات) أن 4 مصابين يخضعون حاليا إلى التنفس الإصطناعي بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي بالقصرين، فيما يقيم 25 شخصا بقسم الطب الباطني منهم 18 شخصا تم التأكد من حملهم للفيروس فيما ينتظر البقية نتيجة تحاليلهم، مشددا بالمناسبة على ضرورة توخي الحذر والتحلي بالمسؤولية والتقيد بمقتضيات البروتوكول الصحي توقيا من مخاطر فيروس “كورونا” الذي حصد عديد الأرواح ومازال يحصد.

وبخصوص حملة التلاقيح ضد وباء “كورونا”، بين ذات المصدر أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح “فايزر” الأمريكي خلال المرحلة الثانية من حملة التلاقيح المضادة للفيروس والتي إنطلقت الأحد المنقضي بمركز التلاقيح المخصص للغرض بالحي الأولمبي في القصرين المدينة، بلغ 250 شخصا بين إطارات طبية وشبه طبية ومسنين من مجموع 480 جرعة من لقاح “فايزر” تلقتها المصالح الصحية بالجهة الأحد الفارط، وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح “سبوتنيك” الروسي خلال المرحلة الأولى لحملة التلاقيح التي إنطلقت في 13 مارس الجاري واستهدفت مهني الصحة، 130 إطارا طبيا وشبه طبي من مجموع 600 جرعة من ذات النوع تلقتها المصالح الصحية بالجهة في بداية الحملة.

وذكر الشعباني ان عدد الأشخاص المسجلين اليوم الاربعاء في المنصة الالكترونية المخصصة للتلاقيح بلغ 800 شخص، آملا في أن يلتحق عدد هام منهم بمركز التلاقيح بالجهة لتلقي تلاقيحهم والتوقي من مخاطر الوباء، وبين بالمناسبة أن نسبة الإقبال على حملة التلقيح شهدت خلال المرحلة الثانية تحسنا مقارنة مع المرحلة الأولى التي قال بأنها شهدت تعثرا .